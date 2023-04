Wallix : Le premier trimestre confirme l'objectif d'accélération de la croissance organique pour 2023

(Boursier.com) — La croissance sur le premier trimestre de Wallix s'est accélérée avec un chiffre d'affaires de 6,1 ME, en hausse de +30,3% par rapport au premier trimestre 2022, malgré l'impact de la Russie, dont les ventes étaient soutenues jusqu'à fin février 2022, et l'évolution du modèle vers un modèle de souscription.

Au 31 mars 2023, le revenu récurrent mensuel (MRR) ressortait à 1,3 ME, en hausse de +26,5% par rapport au 31 mars 2022, soit 15,4 ME de revenus récurrents sur une base annuelle. WALLIX démarre ainsi l'année 2023 avec un niveau de revenus récurrents équivalent à 61,3% du chiffre d'affaires consolidé en 2022, soit une progression de +8,6 points en un an.

Un premier trimestre riche en développement

Le premier trimestre confirme l'objectif d'accélération de la croissance organique pour 2023 annoncé par le Groupe lors de la publication de ses résultats annuels. Cette dynamique sera renforcée au cours des prochains mois par les initiatives récentes autour des infrastructures Cloud et des accès distants.

Ainsi, afin de répondre aux défis de la sécurité du Cloud, WALLIX a signé une alliance stratégique avec Kleverware, spécialiste européen de la gouvernance des accès et des identités numériques. En intégrant leurs technologies respectives, celle du Privileged Access Management et celle de l'Identity Access Governance, WALLIX et Kleverware offrent une solution complète de CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management) qui cartographie, gère et sécurise tous les accès - humains ou machines - aux ressources informatiques dans le cloud tout en assurant la conformité règlementaire. Cette alliance est d'autant plus stratégique que la technologie CIEM apparait comme la norme émergente pour la gestion des accès et l'application du principe de moindre privilège au sein des infrastructures Cloud.

Tout récemment, le Groupe a également annoncé le lancement de sa solution Saas Remote Access, la version SaaS de la technologie de gestion des accès distants intégrée dans la solution unifiée WALLIX PAM4ALL, permettant l'optimisation de la gestion des accès distants et spécialement des accès des partenaires externes.

Le lancement de SaaS Remote Access et l'alliance technologique avec Kleverware s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de WALLIX visant à développer et enrichir son offre et ses solutions tout en ayant un impact rapide sur les perspectives du Groupe.

WALLIX réitère son ambition d'amélioration significative de ses résultats sous l'effet d'un retour progressif à la normale des dépenses opérationnelles pour atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, le 20 juillet 2023.