Wallbox : levée de fonds de 33 millions d'euros

(Boursier.com) — Wallbox annonce une levée de fonds de 33 millions d'euros pour accélérer son expansion sur de nouveaux marchés et répondre à la demande mondiale pour ses solutions de recharge pour véhicules électriques.

Fondée en 2015 et basée à Barcelone, Wallbox a pour mission "d'accélérer l'adoption du véhicule électrique aujourd'hui pour favoriser l'utilisation d'une énergie plus durable demain".

Wallbox vend actuellement ses chargeurs dans plus de 50 pays et compte 350 employés répartis dans ses bureaux européens, asiatiques et américains ainsi que deux usines de production.

Cette levée de fonds de 33 millions d'euros a été menée par Cathay Innovation et WIND Ventures, avec la participation des investisseurs historiques Iberdrola et Seaya Ventures entre autres. Les nouveaux fonds financeront des projets stratégiques, notamment l'ouverture de bureaux à l'international, l'expansion des capacités de production et de 'R&D' et l'embauche de plus de 400 employés.