Wall Street : Robinhood épinglé par la SEC !

Wall Street : Robinhood épinglé par la SEC !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Robinhood épinglé par la SEC ! L'application de trading plébiscitée par les jeunes Américains qui se mettent à 'boursicoter' a accepté de verser 65 millions de dollars alors que le gendarme financier américain l'accusait d'avoir trompé ses clients sur la façon dont elle gagne de l'argent mais également pour ne pas fournir la meilleure exécution des ordres.

"Entre 2015 et fin 2018, Robinhood a fait des déclarations trompeuses et des omissions dans ses communications aux clients, y compris dans les pages FAQ de son site web, sur sa plus grande source de revenus en décrivant comment il gagnait de l'argent - à savoir, les paiements des sociétés de trading en échange de l'envoi par Robinhood des ordres de ses clients à ces sociétés pour exécution, également connu sous le nom de "paiement pour le flux d'ordres"", affirme la SEC. "L'un des arguments de Robinhood auprès de ses clients était que le trading était "sans commission", mais en raison de son paiement exceptionnellement élevé pour les flux d'ordres, les ordres des clients de Robinhood étaient exécutés à des prix inférieurs à ceux des autres courtiers".

"Le règlement concerne des pratiques historiques qui ne reflètent pas Robinhood aujourd'hui. Nous reconnaissons la responsabilité qui nous incombe avec le fait d'avoir aidé des millions d'investisseurs à faire leurs premiers investissements, et nous nous engageons à continuer à faire évoluer Robinhood au fur et à mesure que nous nous développons pour répondre aux besoins de nos clients", a déclaré Dan Gallagher, directeur juridique de Robinhood à 'CNBC'. "Nous sommes totalement transparents dans nos communications avec nos clients concernant nos flux de revenus actuels, nous avons considérablement amélioré nos processus de meilleure exécution et nous avons établi des relations avec d'autres teneurs de marché pour améliorer la qualité d'exécution", a ajouté un porte-parole de la société californienne.

Robinhood pourrait justement faire son entrée à Wall Street début 2021. Sa valorisation pourrait dépasser les 20 milliards de dollars contre une dernière valorisation estimée à 11,7 Mds$ lors d'une levée de fonds privés réalisée en septembre.