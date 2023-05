Wall Street reste fermé pour le "Memorial Day"

(Boursier.com) — Wall Street est fermé ce lundi pour le "Memorial Day" américain, journée célébrant la mémoire des soldats et victimes de la guerre. Il n'y aura donc pas non plus de statistiques de conjoncture ou de publications d'entreprises marquantes aujourd'hui aux États-Unis.

Demain mardi, les opérateurs suivront notamment l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier américain et celui de la FHFA, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, ainsi qu'une intervention de Thomas Barkin de la Fed.

Les actions asiatiques pointent globalement en hausse ce lundi. Le Nikkei japonais prend plus de 1%, au plus haut depuis 33 ans. L'Australie a également terminé en hausse. Shanghai enregistre un gain modeste (+0,2% sur le SSE Composite). Hong Kong corrige en revanche de 0,6%. Le dollar américain pointe en baisse par rapport à son sommet de vendredi. Le pétrole brut et les métaux sont en hausse après l'annonce de l'accord sur la dette américaine.

L'élément essentiel est donc l'accord du week-end sur le plafond de la dette entre Biden et McCarthy. Les deux hommes ont conclu un accord pour le relever jusqu'en 2025. Tous deux doivent maintenant vendre l'accord à leur base au beau milieu des critiques des libéraux et des conservateurs. Cependant, l'accord devrait être conclu avant la 'date X' du plafond de la dette estimée au 5 juin.

Joe Biden a indiqué hier dimanche avoir finalisé un accord budgétaire avec le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy afin de suspendre jusqu'au 1er janvier 2025 le plafond de la dette des Etats-Unis. Il incombe désormais au Congrès de valider le deal. "J'exhorte fermement les deux chambres à approuver cet accord", a lancé Biden, qui s'attend à ce que McCarthy rassemble les voix nécessaires au Congrès. Kevin McCarthy a en effet affirmé qu'il disposerait du soutien d'une majorité d'élus républicains. Le chef de file des démocrates à la Chambre, Hakeem Jeffries, prévoit aussi que ses pairs valident l'accord. Les républicains sont majoritaires à la Chambre avec 222 sièges contre 213, tandis que les démocrates contrôlent le Sénat à 51 sièges contre 49.

L'accord scellé par Biden et McCarthy suspendrait le plafond de la dette jusqu'au 1er janvier 2025, et prévoit une limite des dépenses dans les budgets 2024 et 2025, ainsi que la réattribution de mesures d'aide liées au covid non-utilisées...

Les inquiétudes se tournent déjà vers la dynamique défavorable de liquidité entourant la reconstruction de la TGA (Treasury General Account, compte opérationnel du Trésor US), que certains économistes évaluent à l'équivalent d'une hausse des taux de la Fed de 25 points de base.

Les doutes augmentent quant à une pause de la Fed, les contrats à terme évaluant désormais 65% de chances d'une hausse des taux en juin (contre 17% il y a une semaine) et le rendement du Trésor à 2 ans sensible à la politique passant à 4,57%, au plus haut depuis la mi-mars. Les attentes de resserrement ont donc augmenté suite au récent discours 'hawkish' des responsables de la Fed et à une solide série de données économiques américaines, dans un contexte d'inflation toujours élevée et de sursis pour les actifs à risque grâce à l'accord sur le plafond de la dette américaine et à l'apaisement des tensions sur le secteur bancaire.

Les relations américano-chinoises restent quant à elles tendues. La visite du ministre chinois du Commerce Wang Wentao aux États-Unis la semaine dernière n'a apporté que peu de progrès tangibles au-delà d'un accord mutuel pour maintenir les pourparlers. Les tensions suscitées par l'interdiction par la Chine d'acheter des semi-conducteurs Micron pourraient provoquer une bataille dans les 'semis'.