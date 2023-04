Wall Street ouvre en hausse après l'indice des prix à la production

(Boursier.com) — la première tendance est positive ce jeudi à Wall Street, en particulier sur le Nasdaq qui gagne 0,78% à l'ouverture à 12.022 pts. Le S&P 500 avance de 0,31% à 4.105 pts et le Dow Jones 0,11% à 33.683 pts. Après l'indice des prix à la consommation, c'est au tour ce jour de l'indice américain des prix à la production de surprendre positivement, avec un recul d'un mois sur l'autre de 0,5% du 'PPI' et un repli de 0,1% hors alimentaire et énergie.