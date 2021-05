Wall Street : les yeux rivés sur l'emploi

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les futures sur les trois grands indices américains évoluent peu en matinée, les opérateurs attendant la publication des chiffres mensuels de l'emploi à 14h30. Des données qui devraient confirmer le net redressement du marché du travail outre-Atlantique et peut-être renforcer encore davantage les craintes concernant une accélération de l'inflation à mesure que la reprise économique s'accélère. Selon le consensus, 978.000 créations d'emplois non agricoles sont attendues, contre 916.000 en mars. Certains économistes tablent même sur un million de créations de postes le mois dernier.

L'envolée des prix des matières premières continue par ailleurs à inquiéter quelque peu à l'image du cuivre qui a atteint un plus haut historique ce matin à plus de 10.200$ la tonne. Le métal rouge, considéré comme un très bon indicateur économique, a gagné plus de 30% depuis le premier janvier et a été multiplié par deux depuis son point bas de mars 2020. Plus globalement, l'indice 'Bloomberg Commodity Spot' a bondi à son plus haut niveau depuis 2011.

Malgré tout, l'optimisme entourant le rebond de l'économie mondiale et la position toujours très accommodante des Banques centrales, ont permis au Dow Jones d'inscrire un nouveau sommet historique jeudi soir, tandis que le Nasdaq est parvenu à rebondir après 4 séances de baisse.

Les records alignés par Wall Street depuis plusieurs mois, la forte hausse des matières premières ainsi que l'euphorie autour des cryptos n'ont pas échappé à la Fed. Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la Réserve fédérale affirme que l'appétit croissant pour le risque sur une variété de marchés d'actifs tend les valorisations et crée des vulnérabilités dans le système financier américain. "Les vulnérabilités associées à un appétit élevé pour le risque augmentent", a déclaré Lael Brainard, gouverneur de la Fed et responsable du comité de stabilité financière. "La combinaison de valorisations tendues avec des niveaux très élevés d'endettement des entreprises mérite d'être surveillée en raison du potentiel d'amplification des effets d'un événement de réévaluation des prix". Dans cet environnement, les prix peuvent être vulnérables à des "baisses significatives" si l'appétit pour le risque diminue... Si même la Fed le dit.

Sur le front macro, outre le rapport gouvernemental mensuel sur l'emploi (14h30), les opérateurs suivront également cet après-midi les stocks finaux de grossistes du mois de mars (16h). Plusieurs entreprises de 'second rang' doivent également présenter leurs trimestriels.

Sur les marchés obligataires, la situation reste calme malgré les inquiétudes inflationnistes. Le rendement du T-Bond américain à 10 ans est quasi stable à 1,572% (-+0,1 point de base), loin de ses plus haut vers 1,76% atteints en mars. Le taux US à 30 ans progresse de son côté de 0,3 point de base à 2,245%.

Du côté des changes, l'indice du dollar cède 0,1% à 90,8 points face à un panier de devises de référence. L'euro grignote 0,1% face au billet vert à 1,208$ dans les échanges interbancaires.

Les cours du brut évoluent peu ce vendredi matin et restent proches de leur plus haut de la mi-mars. L'optimisme sur la croissance de la demande continue de côtoyer les inquiétudes concernant les nouvelles vagues de Covid-19 en Inde, au Japon et au Brésil. Le baril de brut léger américain WTI cède 0,1% à 64,7$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin, tandis que le Brent est stable à 68,1$ (contrat de juillet).

Enfin, sur le marché des "cryptos", le bitcoin cède 2,1% sur 24h, autour de 56.000$ sur la plateforme Bitfinex, alors que l'Ether rend 0,5% à 3.435$, non loin de ses plus hauts historiques.

VALEURS A SUIVRE

* BioNTech. Les fabricants de vaccins contre le Covid-19 ont seront une nouvelles fois surveillés, après la proposition américaine d'une levée temporaire des protections de la propriété intellectuelle pour ces vaccins.