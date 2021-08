Wall Street : l'emploi US dépasse les attentes !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est attendu sur une note hésitante après l'annonce de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu ce vendredi aux Etats-Unis, le marché craignant un durcissement monétaire de la Fed plus rapide que prévu. L'économie américaine a créé 943.000 emplois au mois de juillet, soit plus que les 870.000 prévue, le taux de chômage retombant à 5,4%, contre 5,7% anticipé par le consensus de marché.

Un peu plus tôt cette semaine, le gouverneur de la Fed Christopher Waller avait annoncé que la banque centrale US pourrait commencer à réduire son programme d'achat d'actifs d'ici octobre si les deux prochains rapports sur l'emploi montraient chacun de 800.000 à 1 million de créations d'emplois, comme il le prévoyait...

Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à 10 ans reprend 5 points de base à 1,2535% après avoir chuté mercredi au plus bas depuis février, à 1,127%.

Son équivalent allemand regagne 2 points, après avoir reculé les deux jours précédents sous le taux de dépôt de la Banque centrale européenne, fixé à -0,5%.

Le dollar reprend 0,5% contre un panier de devises internationales soutenu par la hausse des rendements des Treasuries et l'euro recule légèrement, autour de 1,18 dollar.

La livre a atteint un plus haut de quatre mois contre l'euro, prolongeant les gains de la veille après que la Banque d'Angleterre a dit envisager de resserrer de sa politique monétaire.

Le marché du pétrole remonte ce vendredi : Le baril de Brent gagne 1,5% à 72,35 dollars et le brut léger américain 1,3% à 70,55 dollars. Ils affichent cependat pour le moment un repli de plus de 5% sur l'ensemble de la semaine sur les craintes de rechute économiques en Asie à cause de la propagation du variant Delta.

VALEURS A SUIVRE

Gannett : L'éditeur USA Today a gagné 10 cents par action sur son dernier trimestre, contre des prévisions d'une perte de 36 cents par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions de Wall Street. La société a vu le nombre d'abonnés numériques bondir de 41% par rapport à l'année précédente. Le titre grimpe de 6% en pré-séance.

Novavax : le titre chute de 11% dans les échanges avant-bourse après que le fabricant de médicaments a déclaré qu'il retarderait la demande d'autorisation d'utilisation d'urgence pour son vaccin Covid-19 jusqu'au quatrième trimestre. Novavax a également enregistré une perte plus importante que prévu et a vu ses revenus chuter en deçà des prévisions du consensus.

Virgin Galactic a perdu 39 cents par action sur son dernier trimestre, 6 cents de plus que prévu, bien que la compagnie de vols spatiaux ait déclaré des revenus meilleurs que prévu. Le groupe a également annoncé qu'il vendrait des sièges pour les vols de tourisme spatial à 450.000 $ et plus... Le titre est attendu hausse de 3% dans les échanges avant-bourse.

Beyond Meat Beyond Meat chute de 3,7% en pré-séance après avoir signalé une perte trimestrielle de 31 cents par action, soit 7 cents de plus que prévu. Les revenus du fabricant de viande à base de plantes ont dépassé les prévisions de Street. Les perspectives sont toutefois prudentes en raison des commandes "plus conservatrices" de ses clients en raison de l'incertitude liée à Covid...

Dropbox est attendu en hausse de 3,5% dans les échanges avant-bourse, après que son bénéfice ajusté de 40 cents par action a dépassé les estimations de 7 cents et que les revenus de la société de stockage en nuage ont également dépassé les prévisions du consensus de place.

Zynga : L'action plonge de 15% en pré-séance après que la société de jeux mobiles a donné des prévisions décevantes pour l'année, anticipant un ralentissement des jeux. Zynga a également annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 4 cents par action, 5 cents de moins que les estimations, avec des revenus également inférieurs aux estimations des analystes.

Carvana est attendu en hausse de 11% dans les premiers échanges après que le détaillant de voitures d'occasion en ligne a enregistré un bénéfice inattendu, son premier jamais réalisé pour son dernier trimestre. Le chiffre d'affaires de la société a également largement dépassé les prévisions des analystes. Les ventes d'automobiles, en général, ont connu un boom de la demande depuis le début de la pandémie l'année dernière...

Moody's Corp a annoncé le rachat de RMS pour 2 Milliards de dollars, le leader mondial des modèles et des analyses des risques liés aux catastrophes naturelles et climatiques.

Yelp a gagné 5 cents par action pour son dernier trimestre, par rapport aux prévisions du consensus pour une perte de 9 cents par action... L'opérateur du site d'examen en ligne a également déclaré des revenus meilleurs que prévu et a augmenté ses prévisions pour l'année, alors que les revenus publicitaires continuent de se renforcer. Le titre grimpe de 13% en pré-séance.

Amazon a remporté ce vendredi une victoire après qu'un tribunal indien a bloqué la vente pour 3,4 Milliards de dollars (2,88 Milliards d'euros) d'actifs par son partenaire Future Group à Reliance Industries.

Johnson &Johnson a déclaré avoir soumis une demande d'utilisation en urgence de son vaccin contre le COVID-19 auprès des autorités indiennes.

Levi Strauss a annoncé qu'il achèterait le fabricant de vêtements Beyond Yoga afin d'étendre sa présence dans la vente lucrative de leggings qui a explosé pendant la pandémie de COVID-19.

Expedia cède 6% en avant-Bourse alors que sa direction a fait part, à l'occasion de la publication des résultats du groupe, de son inquiétude concernant l'impact potentiel des variants du coronavirus dans l'industrie du voyage. Gordon Haskett a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

GoPro grimpe de 6% en avant-Bourse après avoir fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires et d'un bénéfice au deuxième trimestre, après avoir accusé une perte à la même période l'an dernier...

Moderna : Le broker Piper Sandler a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondération" auparavant.