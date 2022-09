Wall Street fermée pour cause de 'Labor Day'

(Boursier.com) — Wall Street, qui a terminé vendredi en territoire négatif (-1,07% sur le DJIA et -1,31% sur le Nasdaq), est restée fermée lundi pour la journée du "Labor Day" aux Etats-Unis. Il n'y a pas eu non plus de statistique de conjoncture outre-Atlantique. Mardi, les investisseurs suivront l'indice PMI composite final américain et l'ISM des services, tandis que Lael Brainard (mercredi) et Jerome Powell (jeudi) de la Fed interviendront sous l'oeil attentif des investisseurs qui gardent en tête la prochaine réunion de la Fed fin septembre. Le Livre Beige économique de la Fed sera en outre connu mercredi soir...

Les commentaires de Jerome Powell jeudi ne devraient pas dévier de sa récente intervention de Jackson Hole, durant laquelle le patron de la Fed a affirmé toute la détermination de l'autorité monétaire US à lutter contre l'inflation record, au risque d'une "certaine souffrance économique". Powell avait ainsi balayé l'idée très prématurée selon lui "d'un pivot de politique monétaire"...

La journée de jeudi sera aussi marquée par une réunion de la BCE, dont les marchés attendent une hausse de taux de 75 points de base suite aux chiffres inquiétants de l'inflation européenne. En attendant, sur les indices boursiers européens, la baisse l'a largement emporté lundi, tandis que les cours des matières premières sont vivement remontés à l'annonce de l'interruption sine die du gazoduc Nord Stream 1 en raison d'une "fuite" selon Moscou.