Wall Street : baisse attendue pour boucler l'un des pires trimestres de l'histoire

(Boursier.com) — Bien orientée dans le sillage des places européennes en matinée, Wall Street est désormais attendue en repli après avoir terminé la première séance de la semaine en forte hausse. Dans un premier temps rassurés par la publication d'un indice manufacturier chinois en nette amélioration en mars, les opérateurs se montent à nouveau plus réservés face aux inconnues persistantes sur l'évolution de la pandémie de coronavirus.

Le Dow affiche pour le moment une baisse de 21,8% depuis le début du trimestre, soit sa plus mauvaise performance sur trois mois depuis la chute de 25% du quatrième trimestre 1987 et le pire premier trimestre de son histoire. Avec un recul de 18%, le S&P 500 est de son côté en passe d'enregistrer son pire trimestre depuis le quatrième trimestre 2008, et son plus mauvais premier trimestre depuis 1938.

Un indice PMI manufacturier chinois surprenant en mars

L'indice PMI manufacturier chinois a atteint 52 en mars après avoir chuté à 35,7 le mois précédent, revenant ainsi au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. "Le net redressement de l'activité des entreprises donne de l'espoir aux économies de l'Ouest actuellement à l'arrêt", explique David Madden chez CMC Markets. Mais de nombreux analystes et le Bureau national des statistiques lui-même s'accordent à dire que le rebond de la statistique ne traduit pas une stabilisation de l'activité économique.

Le bilan de l'épidémie enfle

Sur le front sanitaire, l'épidémie de Covid-19 continue de se répandre à travers le monde. Selon les données de l'université de Johns Hopkins, plus de 800.000 cas de coronavirus ont été recensés sur la planète et 38.700 personnes y ont succombé depuis son apparition en décembre. Si l'Organisation mondiale de la santé a affirmé que la pandémie de coronavirus est "loin d'être terminée" dans la région Asie-Pacifique, elle note aussi certains signes de stabilisation en Europe.

Vers un renforcement des mesures aux Etats-Unis ?

Aux Etats-Unis, alors que Donald Trump semble enfin avoir pris la mesure de l'ampleur de la pandémie, en reportant au 30 avril la perspective d'une levée des mesures de distanciation sociale prises au niveau fédéral, le président américain a déclaré lundi que ces dispositions pourraient être renforcées. Donald Trump avait décrété le 13 mars dernier l'état d'urgence sanitaire aux Etats-Unis, mais il s'est refusé à appeler à un confinement au niveau national, estimant que le coup d'arrêt donné à l'économie risquait d'être plus dommageable que la maladie elle-même. De nombreux gouverneurs, notamment en Californie et à New York, sont allés au-delà des préconisations de Washington pour restreindre les déplacements de leurs citoyens.

Goldman Sachs table sur une chute du PIB américain de 34% au T2

Du côté économique justement, Goldman Sachs s'attend désormais à ce que l'économie américaine se contracte de 34% en rythme annuel au deuxième trimestre, contre une estimation antérieure de -24%. Le taux de chômage devrait de son côté atteindre la barre des 15% d'ici le milieu de l'année, contre 9% estimé précédemment. Cependant, les économistes de la banque d'affaires s'attendent maintenant à une reprise plus forte au troisième trimestre, avec un PIB en hausse de 19%.

L'indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier de janvier et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board de mars sont à suivre cet après-midi.

Le brut rebondit

Après être tombés hier sur des niveaux plus observés depuis 18 ans, les cours du brut rebondissent. Le baril de brut léger américain, passé hier brièvement sous la barre des 20$, remonte de 4% à 20,9$ (contrat à terme de mai sur le Nymex), tandis que le Brent de mer du Nord prend 2,2% à 23,3$. Malgré ce sursaut, les deux références mondiales, qui viennent d'enchaîner 5 semaines de baisse d'affilée, ont perdu les deux-tiers de leur valeur depuis le début de l'année, plombées par la chute de la demande et la guerre des prix engagée entre l'Arabie saoudite et la Russie.

Le billet vert bien orienté

Le dollar reste de son côté bien orienté après avoir essuyé sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 1987. L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) prend actuellement 0,5% à 99,8 points. Enfin, l'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", progresse en ce moment de 0,4 point à 57,4, après avoir atteint dernièrement des niveaux records supérieurs à 85.

Les valeurs

* Ford va retarder le redémarrage d'une usine de voitures au Mexique ainsi que de quatre usines de camions, SUV et fourgonnettes aux États-Unis "pour aider à protéger ses travailleurs". La société a refusé de fournir un nouveau calendrier pour la réouverture de ses unités de fabrication alors qu'elle espérait la semaine passée une remise en marche début avril.

* Exxon Mobil et Chevron devraient rebondir dans le sillage des cours du pétrole.

* Visa a annoncé que les volumes de transactions effectuées avec ses cartes avaient souffert ces dernières semaines des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus et ne prévoit plus qu'une croissance d'environ 5% de son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre. Au début du mois, Visa avait déjà averti que la croissance de ses revenus au deuxième trimestre serait plus lente que ses prévisions précédentes.

* General Motors a averti ses fournisseurs lundi qu'il suspendait les projets de lancement d'au moins six nouveaux modèles pour préserver sa trésorerie pendant la pandémie de coronavirus et qu'il pourrait reporter le lancement, prévu fin avril, de nouvelles versions de plusieurs SUV.

* Americain Airlines a sollicité jusqu'à 12 milliards de dollars d'aides gouvernementales en s'engageant à exclure tout départ contraint et toute réduction de salaire pendant les six prochains mois, a déclaré la direction dans une note destinée à ses salariés. La première compagnie américaine est éligible à environ 6 milliards de dollars de subventions salariales et 6 milliards de dollars de prêts dans le cadre du plan de relance de l'administration Trump destiné à aider le secteur à faire face à une situation sans précédent. Entre les fonds publics et sa propre trésorerie, American pourra voler "même dans le pire des scénarios possibles", ont déclaré le directeur général Doug Parker et le président Robert Isom dans le mémo adressé aux employés.

* Carnival. Le groupe de croisières a dévoilé un plan de recapitalisation de 6 milliards de dollars qui comprend l'émission d'actions nouvelles, de dettes et d'obligations convertibles. La firme a annoncé hier soir la prolongation d'un mois de la suspension de ses croisières pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

* Clear Channel Outdoor Holdings. JCDecaux a acquis une participation minoritaire, au sein d'un consortium d'investisseurs, via sa filiale JCDecaux Innovate basée à Hong-Kong. Clear Media est le plus grand opérateur d'abribus publicitaires en République Populaire de Chine, exploitant un total de plus de 57.000 faces publicitaires dans 25 villes au 31 décembre 2019. Le prix de l'offre de 7,12 dollars hongkongais par action représente un montant total de 3.857 millions de dollars hongkongais pour l'ensemble des actions de Clear Media, dont 23%, soit 887 millions de dollars hongkongais, seront financés par JCDecaux.

* Yum Brands. La maison mère des enseignes de restauration rapide KFC, Pizza Hut et Taco Bell a émis lundi pour 600 millions de dollars d'obligations, rouvrant ainsi le marché de la dette spéculative ("junk"), fermé de fait depuis le 4 mars.