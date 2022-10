Wall Street : argent, trop cher ?

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en timide hausse avant bourse ce jeudi, après une douloureuse série baissière et un plus bas depuis juillet 2020 pour le Nasdaq. Le S&P 500 reprend 0,5% en pré-séance, le Dow Jones 0,5% et le Nasdaq 0,2%. La tension monte d'un cran, à quelques heures du grand rendez-vous économique de la semaine aux États-Unis, celui de l'inflation des prix à la consommation. Rappelons qu'hier, les chiffres des prix à la production aux USA n'ont pas enthousiasmé, la hausse du 'PPI' ressortant supérieure aux attentes en septembre - bien que 'conforme' hors hors alimentaire et énergie. La 'stat' décisive sera donc celle des prix à la consommation ce jeudi.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne actuellement 0,3% à 87,5$. L'once d'or grappille 0,3% à 1.683$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises de référence.

Ce jeudi, l'indice des prix à la consommation du mois de septembre sera donc déterminant, alors que les marchés craignent qu'une inflation durablement élevée n'oblige la Fed à poursuivre encore sa politique de durcissement monétaire. Selon le consensus FactSet, l'indice des prix à la consommation de septembre aux USA est attendu en hausse de 0,2% par rapport au mois antérieur et de 8,1% en glissement annuel (+8,3% en août). Hors alimentaire et énergie, ce même "CPI" américain est anticipé en croissance de 0,4% par rapport au mois précédent et de 6,5% sur un an. Ce rapport sera publié à 14h30.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 8 octobre seront publiées à la même heure (consensus 225.000). Le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques américains, pour la semaine close le 7 octobre, sera révélé à 17 heures.

Hier, l'indicateur américain des prix à la production du mois de septembre 2022 est ressorti en croissance de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre 0,1% de consensus mesuré par FactSet. Hors alimentaire et énergie, la hausse des prix à la production s'établit à 0,3%, en ligne avec le consensus. En glissement annuel, l'indice des prix à la production s'est donc apprécié de 8,5%, plus que prévu, puisque le consensus était de 8,4%. Hors alimentation et énergie, la progression sur un an s'affiche à 7,2%, en ligne avec les attentes de marché et la hausse du mois d'août.

Les opérateurs termineront leur semaine avec les chiffres des ventes de détail de septembre aux Etats-Unis (consensus +0,2% par rapport au mois d'août, stable hors automobile et +0,2% hors automobile et essence selon FactSet). Les prix à l'import et à l'export, les stocks et ventes des entreprises, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan, seront aussi communiqués demain vendredi.

Les Minutes de la réunion du FOMC (comité monétaire de la Fed) des 20 et 21 septembre n'ont pas révélé de grande surprise hier soir. Les responsables ont souligné que le coût de trop faibles mesures pour réduire l'inflation l'emportait probablement sur le coût d'un excès de réaction. Cependant, les membres de la Fed ont également noté que les risques deviendraient plus 'bilatéraux' à mesure que la politique se déplace en territoire restrictif, reflétant l'émergence d'un risque baissier. Certains ont également déclaré qu'il serait important de calibrer le rythme d'un resserrement supplémentaire pour atténuer le risque d'effets négatifs importants sur les perspectives économiques, tout en affirmant leur ferme attachement à l'objectif d'inflation de 2% et en soulignant l'importance de maintenir le cap alors même que le marché du travail ralentit. Les Minutes n'ont guère modifié les perspectives de marché sur la trajectoire des taux directeurs de la Fed, avec une probabilité d'environ 81% d'une hausse de 75 points de base le 2 novembre selon l'outil FedWatch. Le taux maximal des fed funds atteindrait 4,50-4,75% en février.

Les développements au Royaume-Uni continuent par ailleurs de faire la une. Certains espèrent un nouveau revirement de la BoE et une prolongation du programme d'achat d'obligations au-delà de la date limite de vendredi, bien que la banque d'Angleterre continue de signaler une sortie à court terme. De plus, certaines spéculent sur un ajustement budgétaire du gouvernement Truss pour apaiser les inquiétudes du marché.

Les valeurs financières et bancaires cotées ouvriront cette semaine le bal des publications du troisième trimestre à Wall Street. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Wells Fargo, BlackRock, Walgreens Boots Alliance, Fastenal, Delta Air Lines, Domino's Pizza et Progressive Corporation publient ce jeudi. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, PNC Financial, US Bancorp ou First Republic Bank, dévoileront demain vendredi leurs trimestriels.

Cette saison des résultats du troisième trimestre à Wall Street est assez fébrilement attendue, suite aux réactions négatives du marché aux récentes mises à jour de FedEx, Nike, AMD, CarMax ou Carnival. Un autre débat clé tourne autour du pouvoir de fixation des prix induit par l'inflation, alors même que les marges des entreprises vont subir sinon cette notable pression des prix. Les marges devraient également être affectées négativement par les stocks excédentaires, qui ont été un thème important dans le compartiment de la distribution. La force du dollar constitue quant à elle toujours un important vent contraire pour les ventes du troisième trimestre. Les prévisions risquent donc d'être ajustées à la baisse, y compris pour l'exercice 2023.