Wall Street : 100% de probabilité d'une récession d'ici un an !

(Boursier.com) — Les données Bloomberg Economics font frémir, et ne seront sans doute pas du goût de Joe Biden. En effet, le resserrement des conditions, l'inflation et le cycle de durcissement monétaire de la Fed, pèsent lourdement sur les perspectives, au point que la probabilité d'une récession à un horizon de 12 mois aux États-Unis serait de 100% !

Les projections de Bloomberg Economics donnent donc pour certaine une récession américaine d'ici octobre 2023, contre 65% sur la même période lors de la précédente mise à jour. Le président Biden continue pour sa part d'affirmer que les États-Unis éviteront la récession et que tout ralentissement resterait "léger". Un discours qui évidemment n'a pas convaincu grand monde.

Le modèle de Bloomberg Economics utilise 13 indicateurs macroéconomiques et financiers pour évaluer la probabilité d'un retournement économique à différents horizons, d'un mois jusqu'à deux ans. Alors que la probabilité d'une récession dans les 12 mois a donc atteint 100% selon ce modèle, les "chances" qu'une récession frappe plus tôt sont également en hausse. Le modèle évalue la probabilité d'une récession dans les 11 mois à 73%, contre 30% auparavant, et la probabilité sur 10 mois est passée de 0% à 25%. La détérioration des perspectives a été entraînée par une détérioration généralisée des indicateurs économiques et financiers utilisés comme données d'entrée, a constaté Bloomberg Economics.

Une étude séparée de Bloomberg, sondant 42 économistes, n'est guère plus optimiste, faisant ressortir une probabilité de récession à 12 mois de 60%, contre 50% un mois avant.