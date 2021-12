Voodoo va investir 200 M$ en 2022 dans des studios qui développent des jeux vidéo mobiles basés sur la blockchain

(Boursier.com) — L 'éditeur français de jeux vidéo Voodoo a déclaré qu'il allait investir 200 millions de dollars (177 millions d'euros) en 2022 dans des studios qui développent des jeux vidéo mobiles basés sur la blockchain.

La technologie blockchain, qui a accompagné l'essor récent des actifs numériques tels que les crypto-monnaies et les NFT, suscite désormais l'intérêt du secteur en plein essor des jeux vidéo. "La blockchain va particulièrement perturber le monde du jeu vidéo, car les joueurs sont déjà habitués à acheter des actifs numériques", explique le directeur général de Voodoo, Alex Yazdi. "Cette technologie donnera aux joueurs la propriété totale de leurs actifs numériques, créant des interactions plus profondes entre les joueurs - collecte, échange, vente de monnaies numériques déjà présentes dans le jeu et de ressources du jeu - ce qui augmentera le plaisir et l'engagement."

Voodoo, dont les jeux mobiles comprennent 'Helix Jump' et 'Balls VS Blocks', a déclaré que les 200 millions de dollars seraient utilisés pour financer des studios de jeux en phase de démarrage et créer 20 studios internes.

La société basée à Paris a atteint le statut de "licorne" (startups valorisées à plus d'un milliard de dollars) l'année dernière et a acquis son homologue israélien Beach Bum en septembre dernier...

Pour en savoir plus sur les jeux-vidéo avec eToro.