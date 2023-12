Voltalia vend un projet de 90 mégawatts au Brésil

(Boursier.com) — Voltalia vend un site éolien au conglomérat japonais Toda. Des discussions sont en cours pour en assurer les services de construction et d'exploitation-maintenance.

Il s'agit de la poursuite d'un partenariat fructueux, après un projet éolien de 28 mégawatts développé et construit par Voltalia pour Toda, il y a 3 ans.

Le projet de 90 mégawatts, appelé Casqueira, est situé dans l'Etat du Rio Grande do Norte. Il comprendra 15 éoliennes fournies par Nordex Acciona. Le projet bénéficiera des infrastructures d'interconnexion déjà développées et construites par Voltalia.

Le parc éolien de Casqueira fera partie du cluster Serra Branca, le plus grand cluster éolien et solaire au monde, initié et développé par Voltalia. Actuellement, le cluster Serra Branca comprend une connexion au réseau de 2,4 gigawatts et 500 kVA et un total de 1,8 gigawatt de centrales éoliennes et solaires en fonctionnement, dont 1 gigawatt est détenu ou détenu majoritairement par Voltalia et 0,8 gigawatt a été vendu par Voltalia à des partenaires.

La construction devrait commencer au 1er semestre 2024 et s'achever au 1er trimestre 2025.

Rappelons que Toda possède actuellement un parc éolien de 28 mégawatts dans le complexe de Serra Branca. Actuellement en exploitation, ce projet a été développé et construit par Voltalia en 2020, qui en assure les services d'exploitation et de maintenance.

"Nous sommes très fiers de soutenir à nouveau notre partenaire de longue date, Toda. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour faire de cette nouvelle coopération un nouveau succès commun", déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.