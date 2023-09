Volotea : bientôt en piste à Madrid ?

(Boursier.com) — Une nouvelle compagnie aérienne européenne en Bourse ? Volotea, le transporteur espagnol à bas coûts, a engagé les banques d'investissement Morgan Stanley et Barclays pour préparer une éventuelle introduction à Madrid, indique l''Expansion', en citant des sources de marché. La décision de coter les actions n'a pas encore été prise, selon le journal, mais la direction de la compagnie souhaite être prête lorsqu'une opportunité de marché se présentera.

Certains analystes évoquent une valorisation potentielle d'un milliard d'euros pour la compagnie aérienne fondée en 2011 par Carlos Muñoz et Lázaro Ros, anciens créateurs de Vueling. Volotea relie principalement des villes de taille moyenne en Espagne, en France, en Italie, en Grèce et en Allemagne.

L'entreprise dispose de 19 bases (Asturies et Bilbao en Espagne) et opère dans une centaine d'aéroports. Elle exploite une flotte de 41 Airbus A319 et A320. Le principal actionnaire de Volotea est, avec 50,05%, Alaeo Partnership, un véhicule basé au Luxembourg dans lequel Muñoz et Ros sont présents.