VK Company Limited : Vladimir Kirienko nommé PDG

(Boursier.com) — VK Company Limited annonce que le conseil d'administration de VK a approuvé à l'unanimité la nomination de Vladimir Kirienko en tant que nouveau directeur général (Russie) de l'entreprise et ce à partir d'aujourd'hui mardi 14 décembre. Il remplace donc Boris Dobrodeev, qui, à la suite de changements dans la structure de l'actionnariat de MFT, a annoncé son intention de quitter ses fonctions de PDG de VK au début du mois.

Dmitry Grishin, co-fondateur et président du conseil d'administration de VK déclare : "Le conseil d'administration de VK est heureux d'accueillir Vladimir Kirienko dans l'équipe. Nous sommes convaincus que son expérience, son enthousiasme et son niveau d'énergie permettront à VK de renforcer son leadership parmi les écosystèmes russes. Le conseil d'administration soutient la vision de Vladimir de maintenir VK dans les premières positions en termes de portée et d'engagement sur le marché internet national, tout en faisant progresser le niveau d'innovation technologique de l'entreprise et l'expérience utilisateur globale. Vladimir a une excellente expérience dans le lancement et le développement de projets complexes, et nous sommes convaincus qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour amener VK vers de nouveaux horizons. Nous remercions également Boris Dobrodeev pour les résultats obtenus par VK sous sa direction. Boris a apporté une contribution significative à la transformation de l'entreprise en un écosystème sous la nouvelle marque unificatrice VK, tout en sécurisant l'accès de l'entreprise à de multiples segments nouveaux et prometteurs tels que la food tech, le commerce électronique ou l'éducation en ligne. Nous le remercions pour son énergie, sa ténacité, sa persévérance et lui souhaitons du succès dans ses futures entreprises."