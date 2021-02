Vivino : levée de 155 M$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vivino , l'application dédiée à la plus grande communauté oenophile et la plus grande place de marché de vins au monde, annonce aujourd'hui une levée de 155 millions de $ en Série D mené par Kinnevik.

Ce nouveau tour permettra à la marque d'améliorer sa technologie et ses algorithmes afin de créer des recommandations plus pertinentes et personnalisées pour ses utilisateurs. En parallèle, Vivino profitera de cette nouvelle enveloppe pour se concentrer sur de nouveaux marchés à fort potentiel tels que les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et le Portugal.

GP Bullhound, banque d'affaires et de conseil en 'tech', y investit 19 millions de dollars.