Vivendi : un chiffre d'affaires solide

(Boursier.com) — Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 7,124 milliards d'euros (6,895 MdsE à la même période de 2022). Cette augmentation de +3,3% résulte principalement de la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+167 ME) et d'Havas (+82 ME), partiellement compensée par le retrait de Vivendi Village (-25 ME).

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse de +3,2% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2022. Cette augmentation résulte principalement de la performance de Groupe Canal+ (+3,3%) et d'Havas (+4,6%).

Au 3e trimestre 2023, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 2,426 MdsE (2,366 MdsE à la même période de 2022). Cette progression de +2,5% résulte principalement de la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+81 ME) et d'Havas (+21 ME), partiellement compensée par le retrait de Vivendi Village (-30 ME) et de Gameloft (-21 ME).

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse de 3,1% au 3e trimestre par rapport au 3e trimestre 2022. Cette évolution est portée par la performance de Groupe Canal+ (+5,4%) et de Havas (+5,5%).

Dans le détail, Groupe Canal+ enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires de +5,7% au 3e trimestre 2023, et de +3,9% au cours des 9 premiers mois de 2023 grâce notamment à la très forte hausse de +23,6% de Studiocanal et à la progression de +3,3% de la télévision payante en France.

Havas affiche une croissance organique de son revenu net très satisfaisante de +4,5% au 3e trimestre 2023 (+4,3% au cours des 9 premiers mois). Tous ses métiers progressent. Les acquisitions se poursuivent à un rythme soutenu. Le groupe a conclu un partenariat avec Mirakl dans le retail media et étend son partenariat avec Adobe dans l'IA.

"Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2023 est en croissance et reflète la validité de la stratégie de Vivendi. Groupe Canal+ et Havas ont démontré toute la pertinence des actions de transformation et d'internationalisation que nous avons mises en place avec eux ces dernières années", commentent Yannick Bolloré (Président du Conseil de surveillance) et Arnaud de Puyfontaine (Président du Directoire de Vivendi).

Perspectives

Vivendi se dit "confiant que la finalisation de son rapprochement avec Lagardère interviendra d'ici à la fin de l'année". Le groupe réitère "sa volonté de conserver l'intégrité du groupe Lagardère".