Vivendi se félicite de la finalisation de l'acquisition par Banijay d'Endemol Shine Group

(Boursier.com) — Vivendi s'est félicité ce vendredi de la finalisation de l'acquisition par Banijay d'Endemol Shine Group. Cette opération crée le leader mondial de la production et distribution de contenus audiovisuels, fort d'un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,7 Milliards d'euros (pro-forma 2019).

Le nouvel ensemble, présent dans 22 pays, dispose d'un portefeuille unique de programmes audiovisuels, aussi bien de flux (Big Brother, Master Chef, The Wall, ...) que de scripted (Black Mirror, Humans, Tin Star, ...), mondialement connus. Il pourra également capitaliser sur un réseau de distribution inégalé, les deux entités ayant des implantations géographiques complémentaires. Il produira tout à la fois des contenus locaux et des contenus à l'empreinte mondiale...

Le soutien de Vivendi à cette opération (le groupe détient à l'issue de la finalisation de l'opération 32,9% du nouvel ensemble) s'inscrit dans sa volonté de construire un leader mondial de la culture, au croisement des industries du divertissement, des médias et de la communication, et d'investir dans tous les contenus et talents.