Vivalto Santé : succès de l'émission d'un nouveau financement de 1,1 milliard d'euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vivalto Santé annonce le succès de son opération de refinancement de sa dette senior qui s'est traduit par la signature d'un nouveau crédit syndiqué le 21 juillet sous la forme d'une Term Loan B de 890 ME et d'une Revolving Credit Facility de 200 ME.