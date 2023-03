Vital Network intègre le registre ORIAS

(Boursier.com) — Vital Network annonce aujourd'hui avoir adhéré au registre unique des finances ORIAS. Cette opération permet à Vital Network d'étendre ses services de financement participatif en France.

L'application Vital dApp est destinée aux particuliers et aux entreprises souhaitant financer leurs projets. Les participations financières peuvent être sous forme de dons libres ou avec contrepartie.

Des transactions sécurisées et transparentes sans intermédiaires

Vital dApp fonctionne sur la technologie blockchain, permettant des transactions sécurisées et transparentes. En utilisant Vital dApp, n'importe qui peut créer un projet et recevoir des contributions financières d'individus du monde entier, sans intermédiaires ni banques.

Cette plateforme offre plusieurs avantages par rapport aux plateformes traditionnelles de crowdfunding, notamment :

-Réduction des coûts - Vital dApp élimine le besoin d'intermédiaires, de banques et d'autres entités tierces, réduisant ainsi le coût des transactions pour les créateurs et les investisseurs.

-Sécurité accrue - La technologie Blockchain garantit que les transactions sont sécurisées et transparentes, réduisant ainsi le risque de fraude et de vol.

-Une plus grande transparence - Vital dApp fournit un enregistrement transparent et immuable de toutes les transactions, permettant aux investisseurs de suivre l'avancement des projets et aux créateurs d'être responsables de leurs actions.