Visit Group annonce un investissement stratégique de plus de 100 ME de la part de PSG Equity

(Boursier.com) — Visit Group, société nordique leader sur le marché des logiciels pour l'hôtellerie et les voyages, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de plus de 100 millions d'euros de la part de PSG Equity, une société de growth equity de premier plan qui s'allie à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance. PSG acquiert une participation majoritaire dans la société.

Basé à Göteborg, en Suède, Visit Group est un leader du marché dans les pays nordiques dans le domaine de l'hôtellerie et des technologies de voyage, fournissant des logiciels de commerce collaboratif aux professionnels du secteur, y compris les hébergements, les excursions à la journée et les attractions, les stations de montagne, les opérateurs de ferry, les parcs d'attractions et les prestataires d'activités de tourisme. En août 2023, l'entreprise compte plus de 2.200 clients dans plus de 25 pays.

Les multiples solutions logicielles de Visit Group créent un écosystème unique qui aide les fournisseurs de services d'accueil et de voyage à organiser, vendre, distribuer et offrir d'excellentes expériences aux clients.