Visiativ : Succès du programme d'actionnariat salarié 2022

(Boursier.com) — Dans le cadre de son nouveau plan 'All Visiativ' visant à renforcer l'Expérience collaborateurs, le 28 avril 2022, Visiativ a annoncé le lancement d'un programme d'actionnariat salarié visant à associer plus étroitement et durablement les collaborateurs au développement et à la performance de Visiativ.

"Avec une participation de 60% des collaborateurs éligibles, ce programme d'actionnariat salarié est un véritable succès et un signe fort de confiance des équipes envers la société.

C'est donc plus d'1 collaborateur sur 2 qui a choisi de participer à cette opération et d'investir pour devenir actionnaire de l'entreprise au travers du Fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) Visiativ Actionnariat" commente la direction.