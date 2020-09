Visiativ : du renfort

Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris. Afin d'accompagner la transformation du Groupe et l'exécution du plan stratégique CATALYST 2023, Visiativ est heureux d'annoncer la nomination de Senda Bouchrara au poste de Directrice générale adjointe en charge de l'Offre, de la Transformation et de l'Innovation. Senda Bouchrara rejoint le Comité exécutif ainsi que le Comité stratégique de Visiativ.

Ingénieure en informatique de l'Université de Technologie de Compiègne et diplômée d'un Master en Finance de l'IAE de Paris, Senda débute sa carrière en tant que consultante chez Altran en 2001, leader mondial des services d'ingénierie et de 'R&D', avant de devenir en 2004 Responsable d'un centre de profit en finance. En 2007, Senda Bouchrara rejoint Exane, société de bourse où elle pilote des projets transverses d'efficience opérationnelle pour le compte de la Direction générale. Elle intègre ensuite l'Inspection Générale du Groupe dont elle deviendra Directrice par la suite.

À partir de 2015, elle intègre l'éditeur de logiciels CEGID pour occuper la fonction de Directrice exécutive en charge de la Performance et de la Transformation. Elle sera ensuite en charge de la définition du nouveau plan stratégique et du pilotage du plan de transformation associé avant d'être nommée Directrice des Services du Groupe en 2018.

En janvier 2020, elle fonde et dirige Stratécience, cabinet de conseil en stratégie et en efficience opérationnelle. Forte de près de 20 ans d'expérience au sein de grands groupes technologiques et de logiciels, Senda mettra son expertise afin de garantir la réussite de la transformation de Visiativ dans le cadre du plan CATALYST 2023. Senda sera également en charge de la stratégie de l'offre, de la 'R&D' et de l'innovation, ainsi que de l'activité des Services de Visiativ avec deux objectifs : servir l'expérience clients et renforcer la proposition de valeur en proposant une offre adaptée et innovante.