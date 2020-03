'Vinexpo Hong Kong' reporté de mai à juillet

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Compte tenu du contexte actuel lié au COVID-19 (Coronavirus), Vinexpo Hong Kong, initialement prévu du 26 au 28 mai 2020, est reporté du 8 au 10 juillet 2020 afin de répondre à la demande de la grande majorité de ses exposants et d'accompagner le développement business de la filière en Asie-Pacifique dans de bonnes conditions pour l'ensemble des participants. L'événement se déroulera comme à son habitude au HKCEC (Hong Kong Convention & Exhibition Centre) et offrira une plateforme d'affaires clé dans un contexte de reprise économique, ainsi qu'un programme enrichi de haut niveau.

"La tenue de Vinexpo Hong Kong au premier semestre 2020 était demandée par la grande majorité des exposants, ces derniers exprimant un besoin primordial d'être présents sur ce territoire majeur pour soutenir leurs partenaires et relancer leur activité commerciale dans une temporalité favorable" explique l'organisateur.

En tant qu'organisateur, Vinexpo fait de la santé de ses exposants et de ses visiteurs une priorité, ainsi le report de Vinexpo Hong Kong du 8 au 10 juillet 2020, à une date plébiscitée par ses exposants, confirme la volonté de la marque Vinexpo de rester à l'écoute et au plus près des besoins exprimés par la filière. "Nous nous devions de pouvoir proposer une alternative à nos clients et nous mettons tout en oeuvre pour faire de Vinexpo Hong Kong 2020 une édition business incontournable en Asie-Pacifique", souligne Rodolphe Lameyse, Directeur Général de Vinexpo.

Une diversité d'opérateurs a confirmé sa participation et un grand nombre de pays et régions seront représentés, parmi lesquels des fidèles tels que le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud ainsi que les grandes régions viticoles françaises, mais aussi de nouveaux territoires tel que l'Uruguay, le Liban ou encore la Syrie.

"Ces nouvelles dates en juillet sont une très bonne nouvelle. Nous avons tous besoin d'un rebond économique et Vinexpo Hong Kong est sans aucun doute le levier le plus fiable pour y parvenir", a réagi Guillermo Beltramín, directeur export pour l'Asie chez Emiliana Organic Vineyards.

"Vinexpo Hong Kong est un rendez-vous clé du business en Asie, nous accueillons donc très positivement le report les 8, 9 et 10 juillet qui nous permettra de renouer avec nos clients et dynamiser la fin de l'année" a commenté Philippe Castéja, Président de Borie Manoux.