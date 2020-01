Vinci Energies acquiert la société Appex spécialisée en Big Data et Intelligence Artificielle

Crédit photo © Vinci

(Boursier.com) — Vinci Energies acquiert la société Appex, société française pionnière en matière de conseil et d'intégration de solutions de gestion de la data et d'Intelligence Artificielle (IA), ce qui va permettre d'enrichir l'offre Data Analytics d'Axians en France...

Créée à Paris en 2008, Appex a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2019, principalement dans les secteurs de la banque et des assurances ainsi que dans celui de la grande distribution. Sous l'impulsion de ses fondateurs Antoine Perchet et Dominique Sanjivy, Appex est devenue en onze ans une référence sur ce marché, notamment grâce à ses choix technologiques basés sur des solutions innovantes (AtScale, DataRobot, Delphix, Domino Data Lab, IBM Netezza, Snowflake etc...).

"Cette acquisition stratégique nous permet de renforcer nos offres Data Analytics et d'apporter à nos clients et prospects une expertise complémentaire en valorisant les données auprès des directions métiers", déclare Bruno Lampe, Directeur Général VINCI Energies France Cloud Builder. Pour les dirigeants d'Appex, Antoine Perchet et Dominique Sanjivy, "rejoindre VINCI Energies, au travers de sa marque Axians, va nous permettre d'industrialiser nos processus, d'accélérer notre croissance tout en élargissant notre portefeuille clients."

Appex dispose d'un centre de formation agréé, la Data Academy, proposant des formations personnalisées en gestion de données sur l'Intelligence Artificielle.