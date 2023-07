Villages Clubs du Soleil renforce sa position dans le secteur des vacances en France avec l'acquisition de Vacancéole

(Boursier.com) — Villages Clubs du Soleil (74 ME de Chiffre d'affaires), propriétaire et gestionnaire de 17 villages de vacances à la montagne, à la mer et en ville, annonce l'acquisition de Vacancéole (62 ME de CA en 2022), une entreprise renommée dans la gestion et l'exploitation d'une centaine d'établissements de tourisme à travers le pays.

Grâce à cette opération de rapprochement entre deux groupes ayant de fortes complémentarités, Villages Clubs du Soleil étend sa présence sur le marché français, tout en diversifiant ses destinations et son offre de service et devient ainsi l'un des leaders français du secteur.

Outre la solidité financière, la rentabilité et la dynamique de croissance de Vacancéole, qui conservera son périmètre et son identité, cette opération a été motivée par l'existence d'une culture et d'une vision commune entre les deux Groupes et basées sur l'innovation, l'exigence, la qualité et la satisfaction clients.