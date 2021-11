Veternity entre en discussions exclusives avec La Compagnie des Animaux pour la cession de sa filiale Digivet

(Boursier.com) — Le Groupe La Compagnie des Animaux, leader européen en financement des soins vétérinaires et en services innovants pour les propriétaires d'animaux de compagnie, s'est positionné en vue de l'acquisition de Digivet, filiale digitale du Groupe Veternity. ETI internationale, Veternity accentue, avec ce processus de cession, le recentrage sur son activité principale afin de poursuivre son ambition : devenir le leader mondial des pompes funèbres animalières. L'acquisition de Digivet par La Compagnie des Animaux permettrait de compléter et de renforcer l'expertise du Groupe dans la transformation digitale des structures vétérinaires.

Fondé il y a plus de 25 ans par 200 vétérinaires du Nord de la France, le Groupe Veternity s'est créé autour d'un projet éthique et novateur : proposer une alternative à l'équarrissage en offrant une solution de fin de vie digne aux animaux domestiques. Aujourd'hui, Veternity souhaite accélérer son développement international et concentrer son expertise métier sur les pompes funèbres animalières en Europe et à travers le monde, via notamment de nouvelles acquisitions de crématorium en Amérique du Nord.

La perspective de l'arrivée de Digivet au sein du Groupe La Compagnie des Animaux répond à une volonté forte d'accompagner la profession vétérinaire dans ses enjeux de transformation digitale : logiciels de gestion, solutions de communication et de paiement innovantes et de prise de rendez-vous en ligne.