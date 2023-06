Vers une vague de consolidation dans le capital-investissement ?

(Boursier.com) — Vague de consolidation en vue dans le capital-investissement ? Christian Sinding, directeur général d'EQT, voit en tous cas le mouvement arriver en raison des pressions sur les collectes de fonds et des conditions de financement difficiles. "Il existe plus de 7 500 sociétés de capital-investissement", a déclaré le dirigeant à 'Bloomberg'. "Au fur et à mesure que l'industrie mûrit, nous assisterons à une vague de consolidation majeure nous laissant avec une douzaine d'entreprises mondiales et d'acteurs de niche - les autres seront coincés au milieu".

C.Sinding a indiqué que 80% de "la poudre sèche" du capital-investissement est mobilisée par les méga-fonds et il est de plus en plus difficile pour les petites entreprises d'être compétitives, à moins d'être très spécialisées. "Ces dernières années, tout le monde était à peu près assez bon... Mais maintenant, vous avez toute cette volatilité. Les choses se compliquent, mais la taille et l'expérience contribuent à la création d'entreprises en période de ralentissement. Et les investisseurs posent des questions beaucoup plus difficiles sur la performance".

EQT a été l'une des sociétés de capital-investissement les plus actives d'Europe au cours des trois dernières années, concluant des transactions d'une valeur de plus de 40 milliards de dollars, selon les données compilées par 'Bloomberg'. Ce mois-ci, elle a accepté de reprendre le fabricant britannique de médicaments vétérinaires Dechra Pharmaceuticals pour près de 4,5 milliards de livres sterling (5,6 milliards de dollars) dans le cadre de la plus grande opération européenne de 2023. " Alors que l'industrie a déjà survécu à des taux d'intérêt de 5%, les entreprises devront examiner de plus près la structure du capital lorsqu'elles concluront des transactions", a ajouté le dirigeant. "La mentalité de croître maintenant et de fixer la rentabilité plus tard est révolue".