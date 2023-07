Vers la création d'un nouveau mastodonte des produits chimiques et du plastique ?

(Boursier.com) — Vers un géant émirati-autrichien des produits chimiques et du plastique ? Abu Dhabi et OMV AG étudient une potentielle combinaison de Borouge et Borealis dans lesquelles les deux parties détiennent des participations croisées afin de créer une entreprise pesant plus de 30 milliards de dollars. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', les propriétaires discutent de la valorisation potentielle et de la future structure de propriété et pourraient définir les grandes lignes de fusion dans les semaines à venir. Les pourparlers sont intermittents depuis plusieurs mois et pourraient encore être retardés ou tomber à l'eau.

Borealis, dont le siège est à Vienne, est détenue à 75% par OMV, le reste étant entre les mains d'Adnoc (Abu Dhabi National Oil Co). Borouge, cotée à Abu Dhabi depuis l'an passé, est une joint-venture entre Adnoc et Borealis et pèse environ 22 milliards de dollars en bourse. Après prise en compte des synergies potentielles, la valorisation globale de l'entité combinée pourrait dépasser 30 milliards de dollars, selon les sources de l'agence.

Plusieurs points d'incertitudes subsisteraient, dont la part qu'aurait chaque partie au capital de la nouvelle société. Dans un scénario, les deux groupes détiendraient des participations similaires inférieures à 50%, le flottant en bourse constituant le reste, bien qu'Adnoc puisse se retrouver avec une part légèrement plus importante du gateau. La partie autrichienne préférerait par ailleurs voir le siège de l'entreprise en Europe, où se trouvent la plupart des opérations, même si l'entité combinée venait à être cotée à Abou Dhabi, précisent les sources.