Verimatrix lance sa dernière solution de lutte contre le piratage

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verimatrix annonce la sortie mondiale de sa puissante technologie de lutte contre le piratage : Verimatrix Watermarking pour HTML5. Cette dernière solution optimisée pour HTML5 permet de renforcer la sécurité numérique sur de nombreuses plateformes de contenu. Cette technologie vient s'ajouter au portefeuille de solutions de l'entreprise qui offre une protection complète tout au long du cycle de vie des contenus pour les acteurs de l'OTT et de la télévision payante. Les pertes annuelles liées au piratage sont en effet estimées à 12,5 milliards de dollars d'ici 2024, selon un rapport de Parks Associates.

La plupart des grands noms des médias et du divertissement ayant confié la sécurité de leur contenu vidéo à Verimatrix, il nous appartient de poursuivre notre démarche d'excellence continue et de renforcer notre position de partenaire de confiance et de longue date en offrant une technologie sans équivalent , a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix.

La solution Watermarking de Verimatrix couvre à la fois la protection côté client et côté serveur des contenus vidéo diffusés en direct, de façon linéaire et à la demande. Verimatrix traite toutes les possibilités par lesquelles les pirates peuvent tenter de voler, en profitant du watermarking pour protéger le contenu.