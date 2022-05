Vauban Infrastructure Partners annonce la finalisation de l'acquisition de l'un des principaux réseaux énergétiques urbains aux États-Unis.

(Boursier.com) — Vauban Infrastructure Partners est ravi d'annoncer l'acquisition de DB Energy Assets, LLC et Beacon Energy Holdings LLC, qui détiennent un portefeuille regroupant huit systèmes de chauffage et de refroidissement urbains dans le Nord-Est et le Midwest des Etats-Unis, auprès de Basalt Infrastructure Partners II LP et de DCO Energy, LLC.

L'investissement représente un portefeuille de réseaux énergétiques attractif et diversifié, tant d'un point de vue géographique, technologique, qu'en termes de typologie de clients. La Société intervient actuellement dans cinq Etats. Elle produit et distribue des solutions énergétiques fiables, durables et à coûts compétitifs à plus de 180 bâtiments publics, commerciaux et industriels localisés dans des centres urbains, des hôpitaux ou des universités.

Cette acquisition aux Etats-Unis permet de renforcer la présence de Vauban au-delà des frontières européennes tout en démontrant le fort engagement de Vauban en faveur du développement durable. Elle s'appuie sur une solide expérience de gestion d'infrastructures de réseaux de chaleur urbains. Vauban anticipe une forte croissance de la clientèle de la Société ainsi qu'une réduction de l'impact environnemental relative des installations au fil du temps.

La transaction s'appuie sur l'expérience significative de Vauban dans le secteur de l'énergie et du chauffage urbain acquise depuis 2016, au travers de cinq autres actifs dans ce secteur, totalisant environ 2,2 milliards de dollars de valeur d'entreprise en Finlande, France, Italie, Norvège et Espagne.