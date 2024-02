Vantiva : Brian Shearer est nommé Président du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Vantiva annonce que Brian Shearer, à la tête des European Credit Solutions chez Angelo, Gordon & Co, LP (TPG Angelo Gordon), a été coopté Administrateur et nommé Président du Conseil d'administration de Vantiva.

Sa cooptation sera soumise l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale. Cette annonce intervient à la suite de l'acquisition par Vantiva, le mois dernier, de la division Home Networks de la société américaine CommScope Holding Company, Inc., réunissant ainsi deux acteurs majeurs du marché de la maison connectée.

La nomination de Brian Shearer fait suite à celle de Nicola Mueller et de Krista Bowen, respectivement représentantes de TPG Angelo Gordon et de CommScope Company Inc. ("CommScope"), qui ont été élues Administratrices au sein du Conseil d'administration lors de la dernière Assemblée générale.

Vantiva a également annoncé la nomination de Barclays Bank Ireland Plc, représentée par Shabab Ditta, en tant que Censeur du Conseil d'administration.

Brian Shearer remplace Richard Moat, qui après un long mandat pour permettre et soutenir un changement d'orientation stratégique, se retire à la suite de l'achèvement de l'acquisition de CommScope Home Networks.

Brian Shearer apporte au Conseil d'administration de Vantiva une expertise financière et commerciale stratégique précieuse, et se réjouit de travailler avec le Conseil d'administration et l'entreprise pour assurer le succès à long terme de Vantiva, et aider à concrétiser à court terme les avantages de la fusion transformatrice de CommScope Home Networks et de Vantiva dans le domaine de la maison connectée.

Le Conseil d'administration de Vantiva est composé de 12 administrateurs, dont 60% sont indépendants. Le taux de féminisation du Conseil d'administration est de 50%.