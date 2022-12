Valorem signe avec Alpha Bank le financement de son premier parc éolien en Grèce

(Boursier.com) — Valorem , opérateur français indépendant en énergies vertes, a levé auprès d'ALPHA BANK un financement pour la construction du parc éolien de MAGOULA, d'une puissance installée totale de 27 MW, pour un investissement total de 40 ME. Projet phare pour le Groupe, MAGOULA est le premier parc éolien en Grèce de VALOREM.

Ce projet, détenu à 100% par VALOREM, a obtenu un tarif d'achat réglementé en juillet 2020 lors des enchères organisées par l'Autorité de Régulation de l'Energie (RAE) de Grèce. Le parc éolien est situé sur le Mont Askio (Siniatsiko) au nord-ouest de la ville de Kozani dans le nord de la Grèce, à une altitude de 1.700 m. Il sera connecté au réseau national via la sous-station électrique de Gratsiani. Le parc, composé de six éoliennes Vestas V150-4,5 MW, assurera une production annuelle estimée de 71 GWh, soit l'équivalent de la consommation électrique de 18.000 ménages.

La construction débutera fin 2022 avec une mise en service prévue au 1er trimestre 2024. Elle sera gérée par VALREA, filiale de VALOREM, et les travaux seront exécutés directement par AIR ENERGY, principal entrepreneur EPC du projet. La gestion d'actifs sera assurée en interne par VALOREM, et l'exploitation et la maintenance seront sous-traitées à Vestas dans le cadre d'un contrat à long terme...