VALOREM et la SEM GIRONDE ÉNERGIES scellent leur première coopération en Gironde

(Boursier.com) — VALOREM annonce l'entrée au capital de la SEM GIRONDE ÉNERGIES sur le projet photovoltaïque de LA POUYÈRE ÉNERGIES (4.24 MWc) nécessitant 4 millions d'euros d'investissement. VALOREM (55%) et la SEM GIRONDE ÉNERGIES (45%), scellent avec ce projet leur première coopération en Gironde.

L'ancrage territorial, la production décentralisée d'énergie verte et la valorisation de terres non utilisables (les panneaux photovoltaïques sont situés sur des casiers refermés du centre d'enfouissement des déchets de Naujac-sur-Mer), sont les principaux axes de cet accord.

La production du parc est estimée à 5.236 MWh, soit l'équivalent de la consommation électrique de près de 2.000 foyers de 4 personnes. Cela correspond à environ 130% de l'ensemble des besoins électriques de la commune de Naujac-sur-Mer (résidentiel, agriculture, industrie, tertiaire,...) sur laquelle le projet se situe. De plus, cette production d'énergie respectueuse de l'environnement permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère de plus de 2.470 tonnes de CO2 chaque année.

La mise en service de cette centrale, prévue pour février 2021, sera un pas supplémentaire vers l'objectif fixé par Néo terra, la feuille de route de la transition environnementale et climatique de la région Nouvelle-Aquitaine, d'atteindre 100% d'énergies renouvelables d'ici 2050.

C'est en ce sens que la SEM GIRONDE ENERGIES contribue au développement du parc de LA POUYÈRE ÉNERGIES, comme l'explique Sophie LABATUT, la Directrice Générale "C'est la vocation de Gironde Énergies d'accompagner ce type de projet : de taille raisonnable en milieu rural, sur une ancienne décharge, permettant à un territoire de produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Nous avons également saisi l'opportunité de nous associer à VALOREM, entreprise locale pour développer un projet co-construit avec le territoire."