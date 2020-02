Valorem et ING en France financent deux parcs solaires dans les Landes

(Boursier.com) — VALOREM et ING en France ont bouclé le financement bancaire des parcs photovoltaïques de Mézos et Pinvert. Ces deux centrales solaires situées dans les Landes seront dotées d'une capacité de 34 MWc. Elles forment, à ce jour, le plus important projet solaire de VALOREM. Ce projet est lauréat de l'appel d'offres 4.3 de la Commission de Régulation de L'Energie.

L'opération financière a été intégralement confiée à la banque de financement et d'investissement d'ING en France pour un montant total de dette de 30 ME.

Une centrale solaire financée par des acteurs publics et privés

Les collectivités territoriales des Landes sont engagées dans le défi énergétique. Elles témoignent à nouveau leur soutien au développement des énergies renouvelables en participant au financement du futur parc photovoltaïque de Mézos.

Ce projet bénéficie d'une entente multi-partite entre des acteurs publics, la SEM 24 Périgord Energies, la SEM Enerlandes, la commune d'Escource, et la société ACTIVENT pour la partie privée qui investiront un montant total de 2.050.000 d'euros dans cette opération. Environ 40% du financement, hors crédit bancaire, proviendra de structures publiques et privées locales.

Mise en service début 2021

Les deux parcs photovoltaïques seront mis en service début 2021. Ils sont le fruit d'étroites collaborations entre la commune de Mézos et l'opérateur indépendant VALOREM. Plus de 78.000 panneaux photovoltaïques SunPower seront installés en plein coeur de la forêt du nord de Mézos, sur une surface de 70 hectares. La production annuelle de cette centrale - estimée à 53 GWh - pourra assurer la consommation en électricité de 20.000 foyers ; et permettra d'éviter le rejet de 20.000 tonnes de CO2 par an...