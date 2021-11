VALO' investit 2,2 ME

(Boursier.com) — Le groupe VALO, spécialiste de l'économie circulaire et de l'insertion par l'activité économique en Moselle, veut créer 200 nouveaux emplois et développer le volume de déchets valorisés à horizon 2025. Acteur majeur du développement économique et durable en Grand Est, le groupe VALO' s'engage aujourd'hui dans un changement d'échelle, avec l'ambition de démultiplier ses impacts sociaux et environnementaux sur le territoire. L'intensification et le développement de ses activités comprendront notamment :

- la création d'une plateforme de déchets de chantier sur le site de l'opération d'intérêt national Alzette-Belval,

- la création d'un dispositif de collecte et de valorisation de déchets plastiques,

- ou encore l'ouverture de nouvelles agences d'intérim d'insertion ou sociales.

L'objectif est de créer 200 emplois en insertion et de traiter 7.000 tonnes de déchets supplémentaires dans les 5 prochaines années.