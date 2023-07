Valeur des PME : stabilisation des prix selon l'indice Argos mid-market

(Boursier.com) — Argos Wityu, fonds d'investissement européen indépendant et Epsilon Research, plateforme en ligne pour la gestion des opérations M&A non cotées, publient ce jour l'Argos Index mid-market du 2ème trimestre 2023. Cet indice mesure depuis 2006 l'évolution des valorisations des PME non cotées de la zone euro ayant fait l'objet d'une prise de participation majoritaire au cours des 6 derniers mois.

"Au 2ème trimestre 2023, dans une conjoncture macro-économique toujours dégradée, les prix d'acquisition des PME de la zone euro se sont stabilisés, après une tendance marquée à la baisse depuis le plus haut historique enregistré il y a deux ans. Cette résistance est liée au regain d'activité des acquéreurs stratégiques et au rebond de leurs prix d'acquisition. Le trimestre se caractérise également par une concentration record des transactions sur les prix extrêmes, à la fois en bas et en haut de fourchette." déclare Louis Godron, Président d'Argos Wityu.

Au 2ème trimestre 2023, l'Argos Index enregistre une légère hausse et se stabilise à 9,9x l'EBITDA. Il se situe en deçà de sa moyenne de 10,2x des 5 dernières années et est inférieur de 1,7x l'EBITDA de son record historique du 2ème trimestre 2021.

Comme au 1er trimestre, le marché demeure très polarisé. Même si l'écart entre les multiples du upper mid-market et du lower mid-market a diminué de 3,6x l'EBITDA, il reste à un niveau très élevé.

La résistance de l'indice est liée au rebond des prix payés par les acquéreurs stratégiques.

Les multiples payés par les acquéreurs stratégiques sont revenus à 9,6X l'EBITDA, bénéficiant de la reprise des marchés d'actions cotées depuis début 2023 et de la recherche d'opportunités de croissance attrayantes pour transformer leurs modèles économiques.

Les multiples payés par les fonds ont poursuivi leur lent repli, en baisse de 1% à 10,3X l'EBITDA, tandis que le nombre de LBO a chuté de 22% ce 1er semestre 2023, comparé au précédent, sous l'effet de la hausse continue des taux d'intérêt.

L'activité M&A mid-market en zone euro a baissé de 30% en valeur et de 15% en volume au 1er semestre 2023, comparé au précédent, entrainée par le recul, soit -45% en valeur et -20% en volume qui coïncide avec le repli du marché M&A mondial.

Toutefois, l'activité s'est stabilisée ce trimestre, tirée par les opérations plus petites, plus résistantes et moins volatiles.

La part des fonds de private equity dans l'activité a continué à décliner pour atteindre moins de 15% tant en volume qu'en valeur au 2ème trimestre, un point bas record.