Valbiotis : présent aux 80èmes sessions scientifiques de l'American Diabetes Association

(Boursier.com) — Valbiotis, entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce que les principaux résultats de son étude clinique internationale de Phase II démontrant les bénéfices métaboliques de TOTUM-63 chez les prédiabétiques sont présentés aux 80èmes sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA).

C'est la quatrième fois que VALBIOTIS voit ses travaux sur TOTUM-63 sélectionnés par ce congrès majeur, qui se tient cette année du 12 au 16 juin - en format virtuel, du fait de la situation sanitaire liée à la crise du COVID-19. Les données cliniques de TOTUM-63 sur le métabolisme glucidique, le poids et le tour de taille y sont présentées sous forme d'e-poster (www.valbiotis.com/publications-scientifiques). La présentation à l'ADA constitue à présent une reconnaissance par la communauté scientifique mondiale de la qualité des résultats obtenus dans une application pionnière : la réduction du risque de développer un diabète de type 2. Aucune réponse cliniquement prouvée n'existe aujourd'hui pour les personnes atteintes de prédiabète, état réversible d'altération du métabolisme du glucose qui, sans intervention, a 70 à 90% de risque d'évoluer en diabète de type 21.

L'annonce des résultats positifs de cette étude avait été effectuée en deux temps (communiqués de presse du 3 juillet 2019 et du 2 septembre 2019). Afin de confirmer ces résultats sur une population plus large et de permettre l'accès des professionnels de santé du monde entier à cette innovation scientifique, VALBIOTIS a conclu début 2020 un partenariat stratégique global avec Nestlé Health Science. Cet accord porte sur le développement et la commercialisation de TOTUM-63 (communiqué de presse du 5 février 2020), combinaison innovante et brevetée de cinq extraits végétaux.

A l'issue de la période de supplémentation de 6 mois, la glycémie à jeun a été réduite de manière significative chez les sujets recevant 5 grammes par jour de TOTUM-63 par rapport aux sujets du groupe contrôle recevant 5 grammes de placebo (-0,04 ± 0,02 vs +0,09 ± 0,04 g/l, p<0,05). TOTUM-63 a également réduit de manière significative la glycémie à deux heures, ou glycémie post-prandiale (-0,02 ± 0,07 vs +0,32 ± 0,17 g/l, p<0,05), ainsi que le poids corporel (-0,07 ± 0,42 vs +1,83 ± 0,57 Kg; p<0,05) et le tour de taille (-1,67 ± 0,73 vs +2,81 ± 0,65 cm; p<0,001).

Ces résultats font de TOTUM-63 le premier produit cliniquement validé, et déjà commercialisable, destiné aux personnes prédiabétiques (près d'1 milliard dans le monde2) pour réduire le risque de développer un diabète de type 2.