Valbiotis annonce des résultats précliniques positifs de TOTUM070 contre l'hypercholestérolémie

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la sélection de résultats précliniques positifs de TOTUM070 contre l'hypercholestérolémie par le congrès annuel de l'American Heart Association, principale société savante américaine dans le domaine cardiovasculaire.

Valbiotis présente deux communications sur TOTUM070 au congrès de l'AHA, qui se tient du 13 au 15 novembre 2021 en format virtuel. Les résultats présentés montrent une réduction importante du cholestérol total et particulièrement du "mauvais" cholestérol (dont le LDL cholestérol), ainsi que de premières données en faveur d'un mode d'action multicible sur le métabolisme des lipides. Ils confortent le potentiel de TOTUM070 contre l'hypercholestérolémie, actuellement en Phase II de son développement clinique dont le recrutement est achevé et les résultats attendus au deuxième trimestre 2022, avec la réduction du LDL cholestérol pour critère principal.

TOTUM070 est une substance active innovante basée sur une combinaison de 5 extraits végétaux (sans phytostérols ni levure rouge de riz), conçue pour la réduction du LDL cholestérol, facteur de risque cardiovasculaire et première cause de l'athérosclérose. Elle est développée pour des personnes présentant une hypercholestérolémie légère à modérée, non traitée.

Les deux études présentées au congrès de l'AHA viennent valider l'efficacité de TOTUM070 sur le cholestérol et les lipides sanguins et fournir de premières données sur le mode d'action de cette substance active. Dans les deux modèles in vivo explorés, les travaux démontrent que TOTUM070 prévient largement l'hypercholestérolémie, avec une réduction dose-dépendante du "mauvais" cholestérol pouvant atteindre 47%. Les premières données de mode d'action révèlent en outre des effets significatifs sur plusieurs mécanismes clés pour la régulation du métabolisme lipidique, notamment intestinaux, hépatiques et inflammatoires.

Ce travail approfondi est le fruit d'une coopération étroite entre la plateforme préclinique de Valbiotis, à Riom (Puy de Dôme) et l'équipe de Bruno GUIGAS, à l'université de Leiden (Pays-Bas), un des partenaires académiques historiques de l'Entreprise.

Pascal Sirvent, Directeur de la Discovery, de la recherche préclinique et translationnelle, membre du Directoire de Valbiotis, commente : "Ces résultats sur TOTUM070 frappent par leur cohérence. Ils valident d'abord un effet préventif fort et dose-dépendant sur le cholestérol sanguin, la cible finale de cette substance active. De plus, ils confirment l'hypothèse d'un mode d'action multicible sur la régulation du métabolisme des lipides, un objectif central de notre approche basée sur le végétal. C'est un ensemble de données important pour le développement et la future commercialisation de TOTUM070 contre l'hypercholestérolémie et un signal très prometteur pour les études cliniques en cours. Leur sélection par le congrès de l'American Heart Association constitue bien entendu une grande fierté et une reconnaissance de la qualité du travail réalisé par nos équipes et celles de l'Université de Leiden."