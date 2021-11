UXCO Group obtient un financement record de 140 ME de BNP Paribas pour le campus ECLA Massy-Palaiseau

(Boursier.com) — UXCO Group, opérateur pionnier de résidences étudiantes et jeunes professionnels en France, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de 140 Millions d'euros auprès de BNP Paribas. Obtenue dans des conditions compétitives, cette opération de financement est destinée à (i) refinancer la dette existante de l'actuelle résidence ECLA de 1.300 lits, et (ii) financer l'acquisition d'un terrain jouxtant son complexe étudiant existant, qui accueillera un nouvel immeuble de neuf étages.

L'extension de 550 lits sera réalisée par Océanis, la société de développement de Grand M Group. La livraison de la nouvelle résidence prévue pour septembre 2023 classera ECLA Massy Palaiseau en tête des plus grandes résidences étudiantes privées d'Europe continentale, avec plus de 1 800 lits.

Le Groupe entend investir plus d'un milliard d'euros dans les résidences étudiantes et jeunes professionnels en France d'ici 2023.