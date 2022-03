UXCO Group obtient un financement de 55 millions d'euros

(Boursier.com) — UXCO Group, propriétaire et opérateur de résidences étudiantes et de co-living en France, détenu majoritairement par des fonds immobiliers privés de Brookfield, a annoncé aujourd'hui l'obtention d'un financement de 55 millions d'euros de Crédit Agricole CIB pour financer son développement au travers de l'acquisition de 5 résidences étudiantes en France (Dijon, Rouen, Saint-Etienne et région parisienne).

Les cinq actifs représentent un total d'environ 1.000 lits supplémentaires et seront construits par cinq promoteurs, dont un par Océanis Promotion, la société de développement soeur d'UXCO group. Ce nouveau financement fait suite au financement de 140 millions d'euros obtenu auprès de BNP Paribas fin octobre 2021, pour l'extension de sa résidence ECLA à Palaiseau en région parisienne. Il témoigne une nouvelle fois de la stratégie d'accélération du développement du groupe UXCO, qui entend bien répondre au besoin croissant en logements pour étudiants et jeunes professionnels et démontre la capacité du groupe à construire des partenariats solides avec des prêteurs institutionnels majeurs.