UV Germi : résilience du modèle et des performances financières

UV Germi : résilience du modèle et des performances financières









(Boursier.com) — UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces par UV, a enregistré sur le 1er semestre 2020, un chiffre d'affaires de 3,1 ME, en hausse de 4% par rapport au 1er semestre 2019. Ce premier semestre atypique, marqué par le gel partiel de la production et le ralentissement commercial inhérent au confinement, et plus généralement à la crise sanitaire, a eu un impact limité sur les performances de l'entreprise.

En effet, après un premier trimestre historique, avec une hausse de 20% du chiffre d'affaires, la crise sanitaire est venue frapper le monde, et ralentir l'activité d'UV GERMI qui a su résister et tenir le cap, notamment grâce à sa gamme de traitement de l'air et des surfaces qui répond au besoin de décontamination des virus et bactéries.

La mobilisation des équipes et le maintien de la relation clients ont permis à la société d'asseoir la solution UVC, comme incontournable dans la résolution de le crise sanitaire. La croissance du chiffre d'affaires et la gestion optimale des coûts, offrent une amélioration de l'ensemble des résultats. Le résultat d'Exploitation s'apprécie à -76 KE. L'absence de charges financières, la progression de la marge brute de 6% portée par les solutions désinfectant l'air et les surfaces, et l'apport de 92 KE de CIR permettent au résultat net d'être positif. La structure financière est solide avec une trésorerie disponible au 30 juin 2020 qui s'établit à 3,2 ME, incluant le Prêt Garanti par l'Etat de 0,5 ME.

Dès le mois de mars, la société a su adopter les meilleures pratiques et mettre en place un protocole sanitaire rigoureux garantissant la sécurité des collaborateurs, et un plan de continuité de l'activité nécessaire afin d'assurer la production et une qualité de service aux clients.

Pour répondre au carnet de commandes, la Société est restée ouverte pendant tout l'été. "Ce premier semestre a été en tous points inédit pour UV GERMI. Je tiens à remercier fortement mes équipes, fournisseurs, partenaires et clients qui ont su au cours de cette période, rester mobilisés et nous témoigner fidélité et confiance. L'expertise de nos solutions et notre retour d'expérience dans le traitement de l'air, que nous avons développé depuis plus de dix ans, nous ont permis de remporter de très beaux projets et d'obtenir la plus belle des récompenses : celle de nos clients qui choisissent les solutions d'UV GERMI pour lutter contre les virus et bactéries. Nous sommes confiants et regardons l'avenir avec sérénité, assurés qu'UV GERMI va accélérer le déploiement de ses solutions vertueuses auprès des différents marchés" commente André Bordas, Président Directeur Général.

"Dans un contexte incertain, UV GERMI dispose de nombreux atouts pour envisager le futur avec détermination, et poursuivre sa croissance sur les marchés de l'eau, de l'air et des surfaces" conclut le groupe.