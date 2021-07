UV Germi a réalisé au cours du 1er semestre un chiffre d'affaires de 3,36 ME

(Boursier.com) — UV Germi, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces, a réalisé au cours du 1er semestre 2021, un chiffre d'affaires de 3,36 ME, soit une progression de 7,9%, contre 3,12 ME au 1er semestre 2020.

Conformément à son plan stratégique, UV GERMI confirme l'accélération de sa croissance avec :

- l'intérêt croissant des particuliers, structures, institutions et autres pour la désinfection de l'air et des surfaces ;

- le déploiement des solutions à l'international au travers de la signature de prestigieux contrats;

- le développement et la poursuite de l'activité historique avec le marché de l'eau.

Cette accélération de la croissance du chiffre d'affaires se traduit par une forte dynamique sur le segment des solutions de l'air et des surfaces qui représente désormais 21% du CA Groupe (vs 13% au S1 2020) et se porte à 712 KE, soit une progression de +74% par rapport au 1er semestre 2020.

André Bordas, Président Directeur Général d'UV GERMI, déclare : "Notre vision stratégique du développement d'UV GERMI et notre ambition de poursuivre le développement de solutions en pointe et le déploiement à l'international se confirment dans ces ventes semestrielles avec une croissance de 8%. Attentive aux opportunités, la Société souhaite bénéficier au maximum du potentiel de ses solutions. Nous envisageons d'accélérer nos efforts de 'R&D' pour mettre sur le marché plus rapidement nos innovations, dont les capacités et l'efficacité sont illustrées par nos résultats commerciaux, et d'améliorer notre outil industriel pour répondre à la demande actuelle tout en continuant nos efforts de prospection sur l'ensemble de nos marchés."

Cette bonne dynamique permet à UV GERMI de confirmer son ambition de doubler son chiffre d'affaires à l'horizon 2023.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2021 - 21 octobre 2021.