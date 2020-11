Upstone propose une collecte de 4 ME pour un projet mixte au centre de Megève

Upstone propose une collecte de 4 ME pour un projet mixte au centre de Megève









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Upstone , plateforme française de crowdfunding immobilier, ouvre en période de confinement une levée de fonds record de 4 ME pour financer "Megève II", un ensemble immobilier mixte à Megève, qui propose un rendement annuel compris dans une fourchette de 8 à 10%, avec une durée d'emprunt de 18 mois.

"Les épargnants à la recherche de produits d'épargne relativement sécurisés et avec un minimum de rémunération sont actuellement désorientés. La collecte nette du Livret A s'élève à 25,76 milliards d'euros alors que son rendement réel est négatif. Le crowdfunding immobilier apparaît dès lors comme un outil de diversification idéal, puisqu'il propose des rendements attractifs à un horizon de placement inférieur à 2 ans, et reposant sur un placement tangible car le projet d'investissement et son évolution sont visibles", indique Arnaud Romanet-Perroux, fondateur d'Upstone.

Un montant record pour la plateforme française de crowdfunding immobilier

Depuis le 30 octobre 2019, les plateformes de financement participatif détenant le statut de CIP (conseiller en investissement participatif) sont autorisées à lever jusqu'à 8 millions d'euros par projet. Le relèvement de ce plafond permet aux plateformes de proposer à leurs investisseurs des projets d'envergure portés par des opérateurs immobiliers plus importants.

"C'est le cas avec le financement du projet immobilier "Megève II". Plus importante levée de fonds sur la plateforme Upstone, ce projet innove, puisqu'il a pour ambition de permettre la cohabitation harmonieuse au coeur de Megève, de classes aisées, moyennes et populaires. La mixité sociale sera minutieusement organisée, le quartier accueillant des habitants aux revenus très différents. Il y aura des logements à vocation sociale, d'autres destinés aux employés saisonniers des hôtels voisins, ainsi que des appartements haut de gamme" a déclaré Arnaud Romanet-Perroux, fondateur d'Upstone.