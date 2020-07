Unlatch annonce un tour de financement de 5,2 ME

Unlatch annonce un tour de financement de 5,2 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Unlatch, pionnier français de la vente immobilière digitalisée, annonce un tour de financement de 5,2 ME, dont 4 ME d'equity auprès d'AXA Venture Partners et 1,2 ME de dette.

L'opération vise à renforcer la position de leader d'Unlatch sur le marché de la digitalisation de la vente immobilière au travers de l'ajout de nouveaux services et fonctionnalités, et à accélérer son expansion à l'international, notamment en Espagne et au Royaume-Uni.

En deux ans, Unlatch a été adopté par près de 250 promoteurs, commercialisateurs, foncières, bailleurs sociaux, soit plus de 800 programmes dont la vente a été digitalisée...