Union Investment confie la gestion du centre d'affaires Paris Victoire à CBRE

Union Investment confie la gestion du centre d'affaires Paris Victoire à CBRE









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise a été retenu par Union Investment pour assurer la gestion du Centre d'Affaires Paris Victoire. Cet immeuble emblématique développant 33.000 m(2) en plein coeur du 9ème arrondissement s'inscrira dans le programme de gestion Global Premier Property développé par CBRE Property Management.

"Dans un contexte de rénovation du Centre d'Affaires Paris Victoire, nous avons souhaité nous adjoindre les services d'un Property Manager plaçant l'expérience utilisateur et la notion de services au coeur de sa gestion" explique Adrien Berenger, Directeur Asset Management d'UNION INVESTMENT. Le projet de rénovation de l'ensemble immobilier porte sur la revalorisation des plateaux de bureaux ainsi que des parties communes (halls, patios, espaces de restauration et de services) dans le but d'apporter une dimension contemporaine à l'immeuble et une offre de service à la hauteur des attentes de ses utilisateurs.

"Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec UNION INVESTMENT, qui porte désormais sur plus de 80.000 m(2), au travers de cet actif emblématique sur lequel nous déploierons notre programme Global Premier Property. De l'appui à la commercialisation au community management, en passant par la mise en place de nouveaux services et la montée en gamme des prestations en place, les équipes de CBRE Property Management contribueront à positionner le CENTRE D'AFFAIRES PARIS VICTOIRE parmi les immeubles parisiens de référence pour la décennie à venir" indique Aymeric Canivenc, Directeur Général de CBRE Property management.

Le programme Global Premier Property de CBRE regroupe 235 actifs prime dans le monde et vise à délivrer un service de property management d'exception dans les immeubles les plus prestigieux gérés par CBRE Property Management. L'objectif est de créer ou renforcer l'image de marque des actifs en question grâce à une large palette de services adaptés aux besoins des occupants et des visiteurs en offrant une expérience d'hôtel 5*.

Les services proposés remplissent de nombreux critères d'excellence allant de la formation des équipes, à la création et la mise en place d'un programme évènementiel jusqu'à l'excellence technique permettant l'amélioration continuelle de l'expérience utilisateur par des prestations irréprochables et la mise en place d'une application mobile. Des enjeux plus importants que jamais dans le contexte actuel, qui place la qualité de l'expérience au coeur des attentes des utilisateurs immobiliers.