Unigrains entre au capital de Sylvatek

(Boursier.com) — Le Groupe Sylvatek, leader européen de la conception, fabrication et distribution de palox, palettes spéciales et caisses en bois, annonce la réorganisation de son capital dans le cadre d'un processus intermédié par Translink CF France.

A cette occasion, Unigrains, société d'investissement spécialiste de l'agroalimentaire, entre au capital aux côtés de Galia Gestion qui réinvestit significativement et du Management du Groupe devenant largement majoritaire. Naxicap, au capital depuis 2017, cède sa participation.

Fondé en 1949 en Dordogne, SYLVATEK dont le siège social est situé à La Chapelle-Faucher (24), s'est constitué par la réalisation successive d'opérations de build-up. Aujourd'hui considéré comme le leader de l'emballage bois grand format en Europe, le Groupe compte 5 entités proposant un ensemble de solutions de conception, fabrication et distribution de palox, palettes spéciales et caisses en bois destinés aux secteurs de l'agriculture, du BTP et de l'industrie.