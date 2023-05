Une récession aux USA pourrait mettre fin à la fête des technos

(Boursier.com) — Une période prolongée de déclin économique aux États-Unis pèsera sur les actions technologiques à un moment où elles attirent une énorme quantité d'argent, avertissent les stratèges de Bank of America. Citée par 'Bloomberg', l'équipe dirigée par Michael Hartnett s'attend à une récession "pour casser le crédit et la technologie" comme elle l'a fait en 2008.

Les investisseurs ont investi 3,8 milliards de dollars dans les actions technologiques au cours de la semaine du 10 mai, le plus grand afflux depuis décembre 2021, indique BofA, en citant les données d'EPFR Global. A l'inverse, 2,1 milliards de dollars ont été retirés des actions financières, le plus gros rachat depuis mai 2022, alors que les banques régionales américaine sont au centre des préoccupations des opérateurs. Le Nasdaq 100 a grimpé de 22% cette année, les investisseurs prévoyant que la Réserve fédérale commencera bientôt à assouplir sa politique monétaire, allégeant ainsi la pression sur un secteur sensible aux taux. Mais pour Michael Hartnett, il est peu probable que la Fed interrompe son resserrement dans un contexte d'inflation élevée ainsi que de faible taux de chômage.

Parmi les autres flux notables de la dernière semaine, le rythme des flux entrant vers les fonds monétaires a ralenti mais reste sensible, à 13,8 milliards de dollars. Les bons du Trésor ont eux enregistré leur plus grand afflux en six semaines, à 6,3 milliards de dollars. A l'inverse, les fonds d'actions américains et européens ont chacun subi des rachats de 2,7 milliards de dollars et 2,2 Mds$, respectivement.