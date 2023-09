Une partie du capital des Golden State Warriors pourrait changer de propriétaire pour un prix astronomique

(Boursier.com) — Les Golden State Warriors, une des équipes phares de NBA, pourrait voir une partie de son capital changer de mains. Selon les 'traditionnelles' sources proches du dossier de 'Bloomberg', un groupe d'investisseurs minoritaires, représentant un peu plus de 10% du tour de table, chercherait à se débarrasser de sa participation. Une valorisation potentielle de 7 milliards de dollars a été évoquée, même si une personne a déclaré que les investisseurs étaient réticents face à un montant aussi élevé. Les discussions sont en cours et les projets de vente pourraient changer, précisent les sources.

Une transaction à ce prix ferait des Warriors l'une des équipes les plus chères au monde, tous sports confondus. Seule une poignée d'équipes, dont les Knicks de New York, les Cowboys de Dallas, les Commanders de Washington et Manchester United, peuvent rivaliser avec les Warriors à ce niveau.

"Conformément à notre politique organisationnelle, nous ne commentons pas la vente potentielle ou la non-vente de propriété au sein de notre groupe d'investissement", a déclaré Raymond Ridder, porte-parole de l'équipe la plus titrée de la ligue au cours de la dernière décennie.

Comme le rappelle l'agence, les valorisations des franchises NBA - ainsi que des équipes sportives en général - sont en forte hausse. En août, Michael Jordan a vendu une participation majoritaire dans les Charlotte Hornets à un groupe dirigé par Gabe Plotkin et Rick Schnall pour 3 milliards de dollars. Mat Ishbia a lui accepté l'année dernière d'acheter plus de 50% des Phoenix Suns dans le cadre d'un accord record qui valorisait le club à 4 milliards de dollars.