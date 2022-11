"Une bonne partie du rallye de ce marché baissier est derrière nous", avertit Bank of America

(Boursier.com) — Les investisseurs se sont rués sur les actions à un rythme plus observé depuis huit mois, sur des signes de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis. Selon les données d'EPFR Global reprises par Bank of America, les flux entrants sur les actions mondiales ont en effet atteint 22,9 milliards de dollars sur la semaine close le 16 novembre. Mais selon les équipes de la banque américaine citées par 'Bloomberg', le récent rallye devrait bientôt s'essouffler en raison des risques pesant sur les bénéfices des entreprises et de Banques centrales résolument bellicistes.

Les stratèges de Bank of America dirigés par Michael Hartnett n'anticipent pas un 'pivot' de la Fed avant juin ou juillet et affirment que s'attendre à un assouplissement de la politique de la Réserve fédérale avant cette date serait une "grosse erreur". En l'absence d'un changement antérieur dans l'approche de la Fed, "une bonne partie du rallye de ce marché baissier est derrière nous".

En Europe, la situation reste toujours la même puisque les fonds actions du Vieux continent ont subi une 40e semaine consécutive de décollecte, du jamais vu. Les fonds obligataires mondiaux ont eux enregistré des entrées de 4,2 milliards de dollars au cours de la semaine, tandis que 3,7 Mds$ sont sortis des fonds monétaires.